Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanşlar oynanacak mı? Yeni Malatyaspor Galatasaray maçında rövanş var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Bu akşam tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmaların ardından kazanan takımlar bir üst tura ismini yazdıracak. Kupa heyecanı A Spor ve ATV ekranlarında olacak. İşte ZTK son 16 turu maçları öncesi satır başları…

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, 5. Tur'da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. Tur'da Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. Tur'da Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. Tur'da da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KUPADA 3. RANDEVU

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 4 kez sahadan galip ayrılırken, Malatya ekibi de 2 kez rakibini mağlup etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

İki takım 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. İlk maç İstanbul'da 0-0 sona ererken, Malatya'da oynanan rövanşı 5-2 kazanan Galatasaray adını finale yazdırmıştı.

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk edecek. 12 Ocak Salı günü saat 18.45'te oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün karşılaşacakları Adana Demirspor'u yenerek bir üst tura yükselmek istediklerini bildirdi.



Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 13. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u yenerek çıkışa geçtiklerini belirtti.



Son haftalarda hem iyi futbol oynadıklarını hem de puanlar aldıklarını aktaran Çalımbay, "Bunların içinde sadece Beşiktaş maçı istediğimiz gibi gitmedi. Diğer maçlardan puan aldık. Son iki maçımızda 2-1 öndeyken son dakikalarda gol yedik ama hepsinde de çok iyi oynadık. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da ilk 10 dakika dışında mükemmel oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Çok fazla pozisyonumuz vardı, son paslarda biraz daha dikkat etseydik daha farklı bitebilirdi. İyi bir hava yakaladık, kalan 3 maçımızdan çok iyi puanlarla ayrılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik direktör, kupada bugün Adana Demirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Adana Demirspor iyi bir takım, Trabzonspor'u elediler. Haftada 3 maç yapacağız. Hem kupa maçına hem de Başakşehir maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Başakşehir'i biliyoruz, çok iyi mücadele ederek puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız. Devre arası birkaç takviye yapabilirsek daha iyi ve alternatifli kadromuz olacak." açıklamasında bulundu.



"KAZANMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOK"



Ziraat Türkiye Kupası'na önem verdiklerini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:



"Beklentisi olan arkadaşlarımız var, fazla oynayamayan arkadaşlarımız var. Onlara şans vermek istiyoruz ama bu maçları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu turu geçersek çok az takım kalıyor. Onun için mutlaka sahamızda oynayacağımız maçı kazanmamız gerekiyor. Karşımızdaki iyi bir takım ve dinlendiler. Sahamızda kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz."