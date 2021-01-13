Antalya güle oynaya

Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası’nda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u rahat geçti. Hakan Özmert, Gökdeniz ve Jahovic’le sonuca giden kırmızı-beyazlılar, son 8 takım arasına adını yazdırdı

Giriş: 13.01.2021 07:00
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Antalyaspor, TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti. 6. dakikada Hakan Özmert'in penaltısı ile öne geçen Akdeniz ekibi, 33'te Gökdeniz ve 36'da Jahovic'le çeyrek final vizesini alan ilk takım oldu. Karşılaşma sonunda gençlerden kurulu kadrosuyla mücadele eden Bursa'da hüzün, Antalya'da ise sevinç vardı.

Güneş'ten yakın takip
TFF Başkanı Nihat Özdemir, yöneticiler ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmayı tribünden takip etti.

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