Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Rizespor maçında 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçı kazanarak hafta sonunda oynanacak olan derbi öncesinde moral arıyor.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, rakibini eleyerek çeyrek final vizesi almak istiyor. Hafta sonunda Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kayıp yaşayan siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Çaykur Rizespor'u kupada eleyerek moral kazanmak istiyor. Karadeniz ekibinde ise Loic Remy'nin sakatlığı sürüyor. Yıldız oyuncu, bu maçta da takımını yalnız bıraktı.



BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA 11'LER



BEŞİKTAŞ: Utku, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar



Ç. RİZESPOR: Zafer, Onur, Emir, Selim, Alberk, Yasin, Donsah, Fernando, Michalak, Doğan, Kemal



BEŞİKTAŞ FARKLI KAZANDI



İki ekip geçtiğimiz hafta içinde Süper Lig mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Vodafone Park'ta 20.45'te oynanacak olan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Yusuf Bozdoğan yapacak.



SON 16'YA NASIL GELDİLER!



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 32 turunda dahil oldu ve Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1'lik skorla yenerek son 16 turuna yğkseldi. Konuk Rizespor ise Beşiktaş maçı ile birlikte üçüncü maçında sahaya çıkıyor. Rizespor, önceki turlarda Uşakspor ile Eskişehirspor'u eledi. Karadeniz ekibi bu iki maçta 9 gol atarken, hiç gol yemedi.