Konyaspor - Gaziantep FK maçında ikinci yarı oynanıyor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur mücadelesi bugün de devam ediyor. İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK, bugün Konya'da karşı karşıya geliyor. İki takımın ilk 11'leri de belli oldu. Dördüncü çeyrek finalisti belirleyecek maç 15:45'te başladı ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Konyaspor bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor

Giriş: 13.01.2021 14:54 Güncelleme: 13.01.2021 17:15

Antalyaspor, Sivasspor ve Galatasaray dün çeyrek finale yükselen ekipler olurken İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK bugün tur atlamak için mücadele veriyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Suat Arslanboğa yönetiyor. Deniz Turgut, Murat Ergin Gözütok Arslanboğa'nın yardımcılıklarını yapıyor. Konyaspor 11. dakikada ve 39. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Maçta ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

CANLI SKOR -

Konyaspor: 2

Gaziantep FK: 0

GOL: 11' ANICIC, 39' Ömer Ali Şahiner

GOL | İH Konyaspor 1-0 Gaziantep FK GOL | İH Konyaspor 2-0 Gaziantep FK

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK maçı saat 15:45'te başladı ve A Spor'dan canlı olarak ekranlara geliyor.

KONYASPOR

Eray, Skubic, Ahmet Çalık, Anıcıc, Ömer Ali, Ali, Eduok, Musa Çağıran, İsmail, Bytyqı, Dacı

Konyaspor / Yedekler: Erten, Jevtovic, Milosevic, Oğuz Kağan, Sokol, Amir, Shengelia, Doğan Can, Abdülkerim, Şener Kaya

GAZİANTEP FK

Çağlar Akbaba, Papy, Kubilay Aktaş, Tosca, Olkowskı, Güray Vural, Moraıs, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin, Mırallas, Andre Felıpe

Gaziantep FK / Yedekler: Mustafa, Oğuz, Ulaş, Tetteh, Vetrıh, Zvonomır, Kenan Özer, Maxım, Muhammet Demir, Mırza

Gaziantep'te takımın başında teknik sorumlu Erdal Güneş olacak.

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