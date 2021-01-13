Konyaspor çeyrek finalde! Konyaspor 2-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU | ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda iki Süper Lig ekibi Konyaspor ile Gaziantep FK, Konya'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 11. dakikada Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle rakibini 2-0'lık skorla devirdi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Giriş: 13.01.2021 17:41 Güncelleme: 13.01.2021 18:01

Süper Lig'in flaş ekibi Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra ilk maçına kupada çıkan Gaziantep ekibi, Konya deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle döndü ve kupa serüveni sona erdi. Konyaspor'a turu getiren golleri ise Anicic ile Ömer Ali Şahiner kaydetti. Gaziantep'in tek golü ise 90+4'te Muhammet Demir'den geldi.

SON 16'YA NASIL GELDİLER?
Bu maçla birlikte iki takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Konyaspor, önceki turlarda Manisa FK ve Altınordu'yu elerken, Gaziantep FK ise Serik Belediyespor ve Kocaelispor'u eledi.

GOL | İH Konyaspor 1-0 Gaziantep FK GOL | İH Konyaspor 2-0 Gaziantep FK GOL | İH Konyaspor 2-1 Gaziantep FK

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