Tuzlaspor - Başakşehir | CANLI İZLE

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 18.45'te başladı ve ASpor'dan canlı yayımlanıyor. Mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Medipol Başakşehir, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Turuncu-lacivertli takım, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Tuzlaspor ise 3. turda Bayburt Özel İdare, 4. turda Sultanbeyli Belediyespor ve 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

CANLI SKOR TUZLASPOR 1 - 3 BAŞAKŞEHİR

8' Demba Ba

34' Vedat Bora

42' Demba Ba

72' Aleksic

GOL | Tuzlaspor 0-1 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-1 Başakşehir

GOL | Tuzlaspor 1-2 Başakşehir



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK



Medipol Başakşehir'de uzun süreli sakatlıkları bulunan Martin Skrtel, Junior Caiçara ve Bolingoli bu mücadelede forma giyemiyor. Tedavisi süren kaleci Mert Günok da bu karşılaşmada takımındaki yerini alamadı.



TUZLASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 11'LER



TUZLASPOR: Haydar, Samet, Baran, İsmail, Yasin, Segbefia, Gökcan, Vedat, Cajic, Onur, Thuram

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Mehmet Topal, Ravil, Cemali, Azubuike, Berkay, Giuliano, Aleksic, Crivelli, Demba Ba