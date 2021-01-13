Yiğido demir gibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundaki eşleşmede Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor, uzatmalara giden maç sonucunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 37. dakikasında Yasin Öztekin, Cofie'nin ara pasıyla savunma arkasına sarktı ve plase bir vuruşla Sivas'ı öne geçirdi. 44'te Yunus Akgün eşitliği yakaladı. 90 dakikada başka gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. 116'da Yatabare son sözü söyledi ve Yiğido'yu çeyrek finale yükselten golü kaydetti.



Ahmet Oğuz Sivasspor'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kasımpaşa'da forma giyen Ahmet Oğuz ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 28 yaşındaki sağ bek dün resmi imzayı atarken, formasıyla da poz verdi.