2 oyuncu istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferdeki rotasını açıkladı. G.Saray maçı için "100 yıllık rakibimiz. Umarım güzel maç olur" diyen Yalçın şöyle devam etti: "Ben devre arası raporumu yönetime ve Başkan'a verdim. Boyd dışarıda, onu alabiliriz, 15 yabancı oluruz. 2 oyuncu istediğimi söyledim. İkinci yarıda lig ve kupa için takımı güçlendirmek istiyoruz. Şartlar uygun olur mu, ekonomik durum uyar mı, oyuncular gelir mi onu bilemiyorum. Biz raporumuzu yönetime verdik."



8 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

BEŞIKTAŞ son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de en son 13 Aralık 2020'de Alanya'ya 2-1 yenilen Kara Kartal ardından oynadığı 8 lig ve 2 kupa maçında hiç yenilmedi. Siyah-beyazlılar, 7 galibiyet aldığı bu karşılaşmalarda tek beraberliğini ise ligde son hafta 2-2'lik Hatay maçı ile yaşadı.