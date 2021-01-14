2 oyuncu istiyorum

Sergen Yalçın: “Raporumu yönetime verdim. İki futbolcu istediğimi söyledim. Ekonomik durum uyar mı, oyuncular gelir mi bilemem.”

Giriş: 14.01.2021 07:05
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferdeki rotasını açıkladı. G.Saray maçı için "100 yıllık rakibimiz. Umarım güzel maç olur" diyen Yalçın şöyle devam etti: "Ben devre arası raporumu yönetime ve Başkan'a verdim. Boyd dışarıda, onu alabiliriz, 15 yabancı oluruz. 2 oyuncu istediğimi söyledim. İkinci yarıda lig ve kupa için takımı güçlendirmek istiyoruz. Şartlar uygun olur mu, ekonomik durum uyar mı, oyuncular gelir mi onu bilemiyorum. Biz raporumuzu yönetime verdik."

8 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
BEŞIKTAŞ son 8 maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de en son 13 Aralık 2020'de Alanya'ya 2-1 yenilen Kara Kartal ardından oynadığı 8 lig ve 2 kupa maçında hiç yenilmedi. Siyah-beyazlılar, 7 galibiyet aldığı bu karşılaşmalarda tek beraberliğini ise ligde son hafta 2-2'lik Hatay maçı ile yaşadı.

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