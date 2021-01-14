Başakşehir ezdi geçti

SÜPER Lig ekibi Başakşehir, Türkiye Kupası'nda deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Turuncu-laciverliler, 8'de Demba Ba ile tabelayı değiştirirken, 34'te Vedat karşılık verdi. Devrenin bitimine 3 dakika kala İsmail'in kendi kalesine golüyle ilk yarı Başakşehir lehine bitti. 73'te Aleksic ve 79'da Ravil farkı üçe çıkardı. Son sözü 89'da penaltıdan İrfan Can söyledi.



SKRTEL İLE YOLLAR AYRILDI

BAŞAKŞEHIR, aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Normal şartlarda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Skrtel, 2020-21 döneminde 10 lig, 5 de Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı. Skrtel'den doğan boşluk Leo Duarte transferiyle doldurulmuştu.