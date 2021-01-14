Çeyrek altın Konya’nın

İki Süper Lig ekibi Konyaspor ve Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan ev sahibi ekip, çeyrek finale yükseldi. Hafta içinde 1 maçlık cezasını çeken İsmail Kartal'ın kulübede olduğu mücadelenin 11. dakikasında Anicic, yeşilbeyazlıları öne geçirdi. Konyaspor, çok geçmeden 40'ta Ömer Ali ile rahatladı. Sumudica'nın gönderilmesiyle takımı antrenör Erdal Güneş'e emanet eden Gaziantep FK 90+4'te Muhammet Demir'le gol bulsa da kalan zaman skoru değiştirme yetmedi ve tur bileti Konyaspor'un oldu.



KADROYA ÇIFTE TAKVİYE KONYASPOR,

Ç.Rizespor'dan ayrılan Fildişi Sahilli futbolcu Ismael Diomande ve Danimarka'nın Lyngby takımında forma giyen Ertuğrul Tekşen'i kadrosuna kattı. 1.5 yıllık sözleşme imzalanan 28 yaşındaki Diomande'nin 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. 21 yaşındaki santrfor Ertuğrul ile de 2.5 yıllık kontrat yapıldığı duyuruldu.