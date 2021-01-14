Fenerbahçe - Kasımpaşa | 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın favorilerinden Fenerbahçe, son 16 turunda sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Ligde 4 maçtır kazanan ve lider Beşiktaş ile puanları eşitleyen sarı lacivertli takım, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Korona virüsü nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan taraf çeyrek finale yükseklecek.
Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupada bu sezon 4. turdan itibaren mücadele etti. Sarı-lacivertliler, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Kupaya 4. turdan dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor (3-0) ve Muğlaspor'u (5-0) saf dışı bıraktı.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDA 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Lemos, Caner, Gustavo, Sinan, Ferdi, Mert Hakan, Cisse, Samatta
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Antalyaspor
Sivasspor
Galatasaray
Konyaspor
Başakşehir
Beşiktaş
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 20:45'te ATV'de canlı yayınlanacak.
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