Kupada forma Dorukhan’ın

Giriş: 14.01.2021 07:05
Kartal'ın Çaykur Rizespor maçında ilk 11'inde 6 değişiklik oldu. Hatay karşılaşmasında 11'de yer almayan Utku, Montero, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Dorukhan ve Mensah forma şansı buldu. Dorukhan, en son Tarsus İY ile Türkiye Kupası'ndaki maçta forma giyerken 6 mücadele sonra sahaya çıktı. Ayrıca son olarak 21 Kasım 2020'de Başakşehir'e karşı süre alan Ljajic ve Gökhan Töre de yedek kulübesinde yer aldı.

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