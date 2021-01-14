Kupada forma Dorukhan’ın

Kartal'ın Çaykur Rizespor maçında ilk 11'inde 6 değişiklik oldu. Hatay karşılaşmasında 11'de yer almayan Utku, Montero, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Dorukhan ve Mensah forma şansı buldu. Dorukhan, en son Tarsus İY ile Türkiye Kupası'ndaki maçta forma giyerken 6 mücadele sonra sahaya çıktı. Ayrıca son olarak 21 Kasım 2020'de Başakşehir'e karşı süre alan Ljajic ve Gökhan Töre de yedek kulübesinde yer aldı.