Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 9 Şubat Salı günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Pelkas, saha çalışmalarına başladı.

Giriş: 07.02.2021 14:17

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas saha çalışmalarına başlarken, Marcel Tisserand ise günü çift idmanla tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı
Finale giden zorlu yol
Gürcan Bilgiç Fenerbahçe-Başakşehir kurasını değerlendirdi
Son dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Dev maç...
BİZE ULAŞIN