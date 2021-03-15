Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor. Yarı final mücadelesinin ilk maçında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşılaşacak. Çarşamba günü ise Antalyaspor ve Alanyaspor final için mücadele verecek. Maçlar tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Beşiktaş-Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasını ise Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Giriş: 15.03.2021 09:42 Güncelleme: 15.03.2021 10:01

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

KUPADAKİ MAÇLARIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Başakşehir maçını Fırat Aydınus, Antalyaspor-Alanyaspor karşılaşmasını ise Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

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