A Spor'da futbol şöleni

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Süper Lig’in lideri Beşiktaş, bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek

Giriş: 16.03.2021 07:00
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda final için artık son düzlüğe girildi. Hafta sonu Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek. Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde F.Bahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Hafta sonunda rakibini 7 yıl sonra deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta aynı zamanda pas rekoru kırmıştı.

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