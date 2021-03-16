A Spor'da futbol şöleni

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda final için artık son düzlüğe girildi. Hafta sonu Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, aynı rakibiyle bu kez kupada finale yükselmek için mücadele edecek. Başakşehir, kupada çeyrek finalde 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde F.Bahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Hafta sonunda rakibini 7 yıl sonra deplasmanda yenen Beşiktaş, bu maçta aynı zamanda pas rekoru kırmıştı.