İlk defa finaldeyim benim için çok değerli

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "İlk yarı bizim kontrolümüzdeydi. Aboubakar'ın çıkması dengemizi bozdu. Rakip daha iyi oynadı. Uzatma bölümünde biz daha iyiydik. Daha güçlü olan taraf bizdik. Güçlü olan turu geçti. Antrenörlük hayatımda ilk defa final oynayacağım. Bu açıdan benim adıma çok değerli. Umarım 10 yıllık hasreti bitiririz. Şimdi önümüzde zorlu bir derbi var. Fenerbahçe'nin kaybetmesi kötü olduğunu göstermez. Çok iyi bir takım. Şampiyonluğu son ana kadar kovalayacağız ve bunun için mücadele edeceğiz."



JOSEF DE SOUZA: TARAFTARLARA SÖZ HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

BEŞIKTAŞ'IN başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, kupada finale yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, "Başakşehir 2-0'dan geldi, beraberliği yakaladı, tehlike oluşturdular. Bizim için yıpratıcı oldu. Türkiye'de derbilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz formumuzu sürdürmek istiyoruz, yarından itibaren (bugün) derbiye hazırlanacağız. Taraftara buradan söz verebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve kazanmak için her şeyi deneyeceğiz" dedi.