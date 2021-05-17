Dev heyecana 1 gün kaldı

Nefes nefese geçen Süper Lig yarışında şampiyon belli olurken gözler yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Dev maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadele, A Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanacak. Finalde stada, tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci kabul edilecek.
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