Perde a Spor’da kapanıyor İzmir’de kupa şöleni

Gürsel Aksel Stadı’nda 20.45’te başlayacak karşılaşma A SPOR farkıyla sporseverlerle buluşacak. A SPOR, naklen yayının yanı sıra maç öncesi ve sonrası gelişmeleri en ince detaylarıyla ekrana yansıtacak

Giriş: 18.05.2021 07:01
ERSUN YANAL
21 yıl sonra finale çıkan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor

SERGEN YALÇIN
Lig şampiyonu Beşiktaş'ın amacı ise sezonu çifte zaferle tamamlayıp mutluluğunu perçinlemek

Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe'yi yenip, lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkıyor. 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic'in de oynaması beklenmiyor. 21 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Antalyaspor'da ise Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda tüm hesaplar kupayı alıp, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzerine kurulu. Kısmi seyircili oynanacak finalde Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan verildi.

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