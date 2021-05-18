Perde a Spor’da kapanıyor İzmir’de kupa şöleni

21 yıl sonra finale çıkan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyorLig şampiyonu Beşiktaş'ın amacı ise sezonu çifte zaferle tamamlayıp mutluluğunu perçinlemekBeşiktaş, cumartesi günü Göztepe'yi yenip, lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkıyor. 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sezonu kapatanveforma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan'in de oynaması beklenmiyor. 21 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Antalyaspor'da isedışında eksik bulunmuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda tüm hesaplar kupayı alıp, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzerine kurulu.