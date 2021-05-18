Perde a Spor’da kapanıyor İzmir’de kupa şöleni

ERSUN YANAL
21 yıl sonra finale çıkan Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor
SERGEN YALÇIN
Lig şampiyonu Beşiktaş'ın amacı ise sezonu çifte zaferle tamamlayıp mutluluğunu perçinlemek
Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe'yi yenip, lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkıyor. 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic'in de oynaması beklenmiyor. 21 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Antalyaspor'da ise Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda tüm hesaplar kupayı alıp, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzerine kurulu. Kısmi seyircili oynanacak finalde Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan verildi.
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