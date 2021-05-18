Türkiye Kupası en az lig kadar değerli

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, en az lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'na değer verdiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "İnşallah o kupayı da alıp sezonu kapatmak istiyoruz. Sezon başında teknik ekibimizle planladığımız şey, iki ayrı yolda da hedefte kalmaktı. Çünkü büyük takımlarda erken kopmalar büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Ancak söylemek istediğim bir şey var. Cumartesi günü Göztepe ile çok zorlu bir maç oynadık. Üç gün sonra, ara vermeden oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten eksiklerimiz var ancak ligde olduğu gibi mevcut oyuncularımız, kupayı kazanmak için de ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahada gösterecekler" dedi.



HEYECAN VE TUTKUYLA BU MAÇI KAZANACAĞIZ

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, final için hazır olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu final bizi heyecanlandırıyor. Umarım kazanır ve Antalyaspor'a bir ilki yaşatırız. Rakibimizin güçlü yönleri var ama zayıf yönleri de var. Oyuncularımızın kazanma arzusunu sahaya koyduklarında aldığı sonuçlar ortada. Saha içerisinde stratejiye sadık kalıp bazı çözümler üretmeleri planlandı. Heyecanlı ve tutkulu bir takımla sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi. Kırmızıbeyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise "Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik" ifadelerini kullandı.



FİNALİN HAKEMİ ALI PALABIYIK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Palabıyık'ın bu sezon ligde yönettiği 3 maçta Beşiktaş, Hatay'la deplasmanda berabere kalırken aynı rakibini sahasında 7-0 yendi. Karagümrük'e de 2-1'lik skorla mağlup oldu. Antalyaspor ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp, Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.



FENERBAHÇE VE SİVAS'IN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

ZIRAAT Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'ne gidecek. Antalyaspor, kupayı alması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılırken Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne 3. turdan katılacak. Sivasspor ise Avrupa'ya gidemeyecek.