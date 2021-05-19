10 yıldır bu anı bekledim

Giriş: 19.05.2021 07:03
Finalde ilk golü atan ve maçın adamı seçilen Josef de Souza karşılaşma sonrası gözyaşlarına hakim olamayan isimdi. Brezilyalı oyuncu duygularını şöyle dile getirdi: "Bir kere Allah'a şükrediyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İlk yarı skoru yakaladık. İkinci yarı yorulduk. Bütün sezon için herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıya yakalamak için 10 sene bekledim, çok çalıştım. Umarım başarının devamını getirip taraftarımızı mutlu ederiz. Beşiktaş'a bu kadar çabuk adapte olacağımı düşünmüyordum. Bu noktalara gelebilmek için çok çalıştım. Allah'ın yardımıyla da buradayım."

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