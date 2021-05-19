Ahmet Nur Çebi: Uçak dolu gidiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa finali sonrası da Sergen Yalçın ile kontrat uzatma konusunda taraftara "Rahat olsunlar" mesajı yolladı. Oyuncularına da övgüler yağdıran Çebi, "Camia adına herkese teşekkür ediyoruz. Çifte kupa hayal değildi ve bunları istiyordum. İki kupanın da aynı yerde alınması güzel oldu. Uçak dolu gidiyor" dedi. Asbaşkan Emre Kocadağ ise "Bize destek olan herkese armağan olsun. Hayal etmeden olmuyor. Biz istedik, Allah da nasip etti. 'Çifte kupa olur mu dedik' oldu" ifadelerini kullandı.