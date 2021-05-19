Gelir 500 milyon TL’ye ulaştı

Bu sezonu çifte zafer ile kapatan Kara Kartal, Süper Lig'in ardından Türkiye Kupası'ndan da önemli bir gelir elde etti. Antalya galibiyeti ile birlikte şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar toplamda 8 milyon TL'lik de bir gelirin sahibi oldu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmayı hesaplayan Beşiktaş; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandığı toplam geliri ile 500 milyon TL seviyesine ulaştı.



ZAMANI GELİNCE KONUŞACAĞIZ

Bu sezon sağ bekte fırtına gibi esen Rosier, takımda kalıp kalmayacağı sorusuna "Geleceğimle ilgili bir şey söyleyemem. Zamanı gelince menajerim, kulüple görüşecek" yanıtını verdi.



TRABZON&SİVAS KONFERANS LİGİ'NDE

BEŞİKTAŞ'IN Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarının sıralaması belli oldu. İngiltere Ligi ile Şampiyonlar Ligi finali (M.City-Chelsea) sonucuna göre Beşiktaş Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılacak. Süper Lig ikincisi G.Saray, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemelerinden Avrupa'ya adım atarken F.Bahçe, Avrupa Ligi (playoff), 4. Trabzonspor (3. eleme) ile 5. Sivas (2. eleme) ise Konferans Ligi'nde yer alacak.