Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri açıklandı! Final 26 Mayıs'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Giriş: 25.08.2021 11:42 Güncelleme: 25.08.2021 12:00

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası'nda bu sezonun 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada, kupanın yarı final aşaması dışında tek maç eleme usulüne göre oynanacağı aktarıldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

1. Eleme Turu: 7-9 Eylül
2. Eleme Turu: 28-30 Eylül
3. Eleme Turu: 26-28 Ekim
4. Eleme Turu: 30 Kasım-2 Aralık
5. Eleme Turu: 28-30 Aralık
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022

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