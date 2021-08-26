Türkiye Kupası 7 Eylül’de A Spor’da start alıyor

Giriş: 26.08.2021 07:01
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç takvimi belli oldu. 7-9 Eylül'de birinci eleme turu müsabakalarıyla başlayacak Türkiye Kupası heyecanı 26 Mayıs 2022'de oynanacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak. Maçlar yarı final aşaması dışında tek maç usulüne göre gerçekleştirilecek. Futbolseverler, Türkiye Kupası heyecanını yine A Spor farkıyla yaşayacak. A Spor, müsabakaları canlı olarak yayınlarken, karşılaşma öncesi ve sonrası gelişmeleri de tüm detaylarıyla izleyici ile buluşturacak.

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