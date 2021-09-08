A Spor’da kupa şölenine devam

TÜRKİYE'NİN 7 bölgesinden toplam 133 takımın boy göstereceği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor. TFF 3. Lig'de yer alan 10 takımın mücadele ettiği ve dün başlayan ilk turda bugün 4 karşılaşma oynanacak. Saat 15.00'te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka A SPOR'DA olacak. Diğer karşılaşmalar ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresiÇankaya, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02, 16.00 Kuşadasıspor- Modafen.