A Spor’da kupa şölenine devam

Giriş: 08.09.2021 07:02
TÜRKİYE'NİN 7 bölgesinden toplam 133 takımın boy göstereceği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda heyecan devam ediyor. Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanıyor. TFF 3. Lig'de yer alan 10 takımın mücadele ettiği ve dün başlayan ilk turda bugün 4 karşılaşma oynanacak. Saat 15.00'te 76 Iğdır Belediyespor ile Orduspor 1967 arasında Van Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka A SPOR'DA olacak. Diğer karşılaşmalar ise şöyle: 15.00 Siirt İl Özel İdaresiÇankaya, 15.30 Karaman Belediyespor-Kahta 02, 16.00 Kuşadasıspor- Modafen.

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