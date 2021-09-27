Ziraat Türkiye Kupası'ndan 2. eleme turu heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Türkiye'nin 7 bölgesinden toplam 133 takımın boy gösterdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunda heyecan sürüyor. Turkuvaz Medya Grubu tarafından futbolseverlerle buluşan maçlar A Spor ekranlarında naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara geliyor.

Giriş: 27.09.2021 11:17 Güncelleme: 27.09.2021 11:20

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın, 29 ve 30 Eylül'de oynanacak 2. eleme turu maçlarının programı şöyle:

28 EYLÜL SALI
13.00 Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor (Doğukent)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)
14.30 Nevşehir Belediyespor-Fethiyespor (Gazi)
15.00 Belediye Derincespor-Formül Erbaaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
15.30 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)
18.00 İçel İdmanyurdu-Bitexen Düzcespor (Mersin)

29 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00 Çankaya-Ofspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
13.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)
14.00 Artvin Hopaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Hopa İlçe)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Ceyhanspor (Kelkit İlçe)
14.00 Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yomra İlçe)
14.00 Fatsa Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Fatsa İlçe)
14.30 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Bayrampaşa (Aksaray Dağılgan)
14.30 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba Şehir)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-İskenderunspor (Şile İlçe)
15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe (Menemen İlçe)
15.30 Hendekspor-52 Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
19.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Esenler Erokspor)

30 EYLÜL PERŞEMBE
13.00 Mardin 1969-Gümüşhanespor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Iğdır Futbol Kulübü-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Osmanlı)
14.30 Hacettepe-Kahta 02 (Yeni Mahalle Hasan Doğan)
15.30 Belediye Kütahyaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kütahya Dumlupınar)
18.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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