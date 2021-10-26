Beypiliç Boluspor Çarşambaspor'u tek golle geçerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme turu maçında Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Çarşambaspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR...



21'inci dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında, Novak'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda'nın şutu yandan auta çıktı.





43'üncü dakikada Arda'nın ceza sahasına ortaladığı topa Odah müsait pozisyonda kafayı vurdu, top dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



83'üncü dakikada Talha'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diyar dönerek yaptığı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-0.



Karşılaşma Beypiliç Boluspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ (xxx), Abdulhamit Söyler (xxx), Kurtuluş Aslan (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer Alıcı (xxx) - Diarrassouba (xxx), Odah (xx) (Dk.60 Diyar Kaba xxx), Hakan Bilgiç (xxx), Arda Şengül (xxx), Novak (xx) (Dk.60 Talha Erdoğan xx), Atamer Bilgin (xx), Arda Köksal (xx) (Dk.70 Bertu Alican xx), Ensar Bilir (xx), Berk Yıldız (xxx), Erkam Reşmen (xxx)

ÇARŞAMBASPOR: Akın Demirtaş (x) - Mete Han Genç (xx) (Dk.46 Enver Ayyıldız x), Recep Oğuz (x), Muhammet Uzun (xx), Safa Yıldırım (xx) (Dk.46 Metin Karakan x), Yüksel Çal (x) (Dk.46 Mustafa Pınar xx), Hasan Küçük (xxx), Mert Tolun (xx), Cihat Karakuş (xx), Fırat Salur (xx) (Dk.75 Fırat Aras xx), Mustafa Doğan (x) (Dk.80 Emre Fırtına x)

GOLLER: Dk.87 Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Hakan Bilgiç, Diyar Kaba (Beypiliç Boluspor), Recep Oğuz, Muhammet Uzun (Çarşambaspor)

