Erencan Yardımcı sahneye çıktı Eyüpspor kazandı

Hakem Erdem Mertoğlu'nun yönettiği maç Eyüp'te oynandı. Eyüpspor'da Kozulj, Caner Hüseyin Bağ, Erencan gibi isimler forma şansı buldu. 12. ve 29. dakikalarda sahneye çıkan Erencan Yardımcı takımına galibiyeti getirdi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Ömer Lütfü Aydın xx, İsmail Ertunç xx
Eyüpspor: Kubilay xx, Yalçın xx, Musah Mohammed xx, Mehmet xx, Mikail xx, Muhammed (Enes dk. 57 x), Kozulj xx (E. Sayhan dk. 81 ?), Mete xx (Enes Ersoy dk. 68 x), Caner Hüseyin xx (Bülent dk. 81 ?), Erencan xxx (Gökcan dk. 82 ?) Taha xx
Yedekler: Emrullah, Hüseyin, Ümit
Teknik Direktör: Zafer Turan
1928 Bucaspor: Melih x, Gökhan x, Abdullah x (Enes dk. 71 x), Mustafa x, Ufuk x (Ege dk. 65 x), Osman x (Tunç Murat dk. 46 x), Cuma Menize, x, Recep (Alper dk. 46 x), Yusuf x, Berke x (Mehmet Fuat dk. 62 x), Emre x
Yedekler: Şener, Ercan
Teknik Direktör: Tolga Doğantez
Goller: Erencan (dk. 12 ve 29) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Mikail (Eyüpspor), Ufuk, Cuma, Emre (1928 Bucaspor)
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