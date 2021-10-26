Erencan Yardımcı sahneye çıktı Eyüpspor kazandı

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer sürecinde uzun süre konuşulan Erencan Yardımcı Ziraat Türkiye Kupası'nda sahneye çıktı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Eyüpspor, kendi sahasında ağırladığı 1928 Bucaspor'u 2-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini Erencan Yardımcı attı.

Giriş: 26.10.2021 16:36

Hakem Erdem Mertoğlu'nun yönettiği maç Eyüp'te oynandı. Eyüpspor'da Kozulj, Caner Hüseyin Bağ, Erencan gibi isimler forma şansı buldu. 12. ve 29. dakikalarda sahneye çıkan Erencan Yardımcı takımına galibiyeti getirdi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Ömer Lütfü Aydın xx, İsmail Ertunç xx

Eyüpspor: Kubilay xx, Yalçın xx, Musah Mohammed xx, Mehmet xx, Mikail xx, Muhammed (Enes dk. 57 x), Kozulj xx (E. Sayhan dk. 81 ?), Mete xx (Enes Ersoy dk. 68 x), Caner Hüseyin xx (Bülent dk. 81 ?), Erencan xxx (Gökcan dk. 82 ?) Taha xx

Yedekler: Emrullah, Hüseyin, Ümit

Teknik Direktör: Zafer Turan

1928 Bucaspor: Melih x, Gökhan x, Abdullah x (Enes dk. 71 x), Mustafa x, Ufuk x (Ege dk. 65 x), Osman x (Tunç Murat dk. 46 x), Cuma Menize, x, Recep (Alper dk. 46 x), Yusuf x, Berke x (Mehmet Fuat dk. 62 x), Emre x

Yedekler: Şener, Ercan

Teknik Direktör: Tolga Doğantez

Goller: Erencan (dk. 12 ve 29) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mikail (Eyüpspor), Ufuk, Cuma, Emre (1928 Bucaspor)

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