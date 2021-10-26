Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor adını bir üst tura yazdırdı

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Samsun ekibi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Gökhan Karadeniz'in sağdan kullandığı kornerde Tamer Aşık topu kendi kalesine yolladı. 1-0
21. dakikada Semih'in ceza sahası içinde Çağrı'ya müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyı, Hacı Doğru gole çevirdi. 1-1
63. dakikada Melih'in ortasında topla buluşan Cihan'ın rövaşatası yandan az farkla auta çıktı.
87. dakikada Melih Okutan'ın pasında topu önünde bulan Bah'ın şutu filelerle buluştu. 2-1
90+3. dakikada direkten dönen topu filelere yollayan Samsunspor'lu Berk'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mustafa Tosun xx, Salih Demirel xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Berk Taşkın x, Melih Altıkulaç x (Yunus Emre dk. 65 x), Cihan Kahraman x (Bah dk. 79 xx), Gökhan Karadeniz x (Hüseyin dk. 59 x), Semih Altıkulaç xx, Erald Çinari x (Polat dk. 65 x), Melih Okutan xx, Mehmet Akyüz x (Ali dk. 59 x)
Yedekler: Alp, Alaaddin, Osman
Teknik Direktör: Fuat Çapa
1922 Konyaspor: Bahattin Aygün x, Mücahit Kaya x, Cihat Aktaş x (Mert dk. 66 x), Hüseyin Uyanıker x, Ali Karakaya x, Hacı Doğru x, Mehmet Büyüksaray x (Mustafa dk. 74 x), Tamer Aşık x, Emre Kartal x, Çağrı Yasak x (Fuat dk. 66 x), Şehmus Aslan x
Yedekler: Alirıza, Emre,
Teknik Direktör: Derviş Deniz
Goller: Tamer (dk. 3 k.k.), Bah (dk. 87) (Samsunspor), Hacı (dk. 21 pen.) (1922 Konyaspor)
Sarı kart: Ali Kılıç (Samsunspor)
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