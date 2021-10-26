Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor adını bir üst tura yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Giriş: 26.10.2021 20:13

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 1922 Konyaspor ile karşılaştı. Samsun ekibi karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Gökhan Karadeniz'in sağdan kullandığı kornerde Tamer Aşık topu kendi kalesine yolladı. 1-0
21. dakikada Semih'in ceza sahası içinde Çağrı'ya müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyı, Hacı Doğru gole çevirdi. 1-1
63. dakikada Melih'in ortasında topla buluşan Cihan'ın rövaşatası yandan az farkla auta çıktı.
87. dakikada Melih Okutan'ın pasında topu önünde bulan Bah'ın şutu filelerle buluştu. 2-1
90+3. dakikada direkten dönen topu filelere yollayan Samsunspor'lu Berk'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Mustafa Tosun xx, Salih Demirel xx
Samsunspor: Nurullah Aslan x, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Berk Taşkın x, Melih Altıkulaç x (Yunus Emre dk. 65 x), Cihan Kahraman x (Bah dk. 79 xx), Gökhan Karadeniz x (Hüseyin dk. 59 x), Semih Altıkulaç xx, Erald Çinari x (Polat dk. 65 x), Melih Okutan xx, Mehmet Akyüz x (Ali dk. 59 x)
Yedekler: Alp, Alaaddin, Osman
Teknik Direktör: Fuat Çapa
1922 Konyaspor: Bahattin Aygün x, Mücahit Kaya x, Cihat Aktaş x (Mert dk. 66 x), Hüseyin Uyanıker x, Ali Karakaya x, Hacı Doğru x, Mehmet Büyüksaray x (Mustafa dk. 74 x), Tamer Aşık x, Emre Kartal x, Çağrı Yasak x (Fuat dk. 66 x), Şehmus Aslan x
Yedekler: Alirıza, Emre,
Teknik Direktör: Derviş Deniz
Goller: Tamer (dk. 3 k.k.), Bah (dk. 87) (Samsunspor), Hacı (dk. 21 pen.) (1922 Konyaspor)
Sarı kart: Ali Kılıç (Samsunspor)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor adını bir üst tura yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay, Belediye Derincespor'u 5 golle geçti
Akhisarspor Bergama Belediyespor'u uzatmalarda eledi
Ankaragücü Somaspor'u zorlanmadan geçti
Beypiliç Boluspor Çarşambaspor'u tek golle geçerek turladı
BİZE ULAŞIN