Ankaragücü, Soma’yı rahat geçerek turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda günün ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, TFF 2. Lig'den Somaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen takım oldu. 13. dakikada Owusu sarı-lacivertliler adına perdeyi açarken, 54'te Nadir Çiftçi penaltıdan skoru belirleyen golü attı. Soma kupaya veda ederken, Ankaragücü yoluna 4. turdan devam edecek