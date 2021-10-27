Ankaragücü, Soma’yı rahat geçerek turladı

Giriş: 27.10.2021 07:00
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda günün ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Ankaragücü, TFF 2. Lig'den Somaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek üst tura yükselen takım oldu. 13. dakikada Owusu sarı-lacivertliler adına perdeyi açarken, 54'te Nadir Çiftçi penaltıdan skoru belirleyen golü attı. Soma kupaya veda ederken, Ankaragücü yoluna 4. turdan devam edecek

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