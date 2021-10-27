İzmir'de Menemenspor Karşıyaka'yı eledi

İzmir'in iki temsilcisi Menemenspor ile Karşıyaka Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda karşılaştı. Zorlu müsabakayı tek golle kazanan Menemenspor, 4. tura yükseldi.

Giriş: 27.10.2021 16:23

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda iki İzmir ekibinin mücadelesinde Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor, TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'yı 1-0 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

NasaDoge Menemenspor: 1 - Karşıyaka: 0 - NasaDoge Menemenspor

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Tuncay Ercan, Mert Baykal

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 90+2 Umutcan Akay), Berkan İbrahim Çakır (Dk. 46 Emre Özer), Enes Sağlık (Dk. 76 Ahmet Aslan), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 72 Sabbah), Emir Şenocak, Barwuah (Dk. 72 Karamo Ndiaye)

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Batuhan Demirel, İlyas Kahraman, Özgür Güler, Oğulcan Şahin (Dk. 77 Ferdi Burgaz), Barış Sungur, Muhammet Fatih Öztekin (Dk. 46 Caner Cengiz), Harun Atalay, Alperen Kocabaş (Dk. 65 Mustafa Çalışkan), Sefer Kanıtemiz (Dk. 65 Batuhan Kara), Okan Yılmaz

Gol: Dk. 90 Karamo Ndiaye (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Sefer Kanıtemiz, Dk. 62 Özgür Güler (Karşıyaka)

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