Kocaelispor Bayburt Özel İdarespor'u uzatmalarda geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kocaelispor ile An Zentrum Bayburt Özel İdarespor karşılaştı. Normal süresi 0-0 sona eren müsabakanın uzatma diliminde Kocaelispor 2 gol buldu ve üst tura çıktı.

Giriş: 27.10.2021 16:10 Güncelleme: 27.10.2021 16:19

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 0-0 tamamlanan ve uzatma bölümünde bulduğu gollerle An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 2-0 yenen Kocaelispor, 4. tura yükseldi.

Kocaelispor: 2 - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değirmenci, Ali Uğurtan Demirtaş

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Atila Turan (Dk. 91 Denizalp Özdemir), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 81 Yılmaz Özeren), Alpay Çelebi, Omolo, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 69 Cabezas), Taha Batuhan Yayıkcı, Tisdell (Dk. 69 Benhur Keser), Dilaver Güçlü (Dk. 82 İsa Nalbant), Yiğit Ali Bayrak (Dk. 69 Mehmet Taş)

An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: Yunus Emre Kırdal, Ömer İnan, Sefa Narin, Tarık Mayhoş, Selim Asal (Dk. 58 İlker Sayan, Dk. 92 İbrahim Carlak), İbrahim Alan, Mehmet Taşcı, Ömer Faruk Çalışkan (Dk. 78 Uğur Mustafa Türk), Yunus Emre Yalçın (Dk. 58 Onur Kolay), Ali Aydemir, Ali Fırat Okur (Dk. 45 Ömer Esenkaya)

Goller: Dk. 97 İsa Nalbant, Dk. 107 Benhur Keser (Kocaelispor)

Sarı Kart: Dk. 29 Yiğitali Bayrak, Dk. 90+2 Cabezas (Kocaelispor), Dk. 34 Ömer Faruk Çalışkan, Dk. 88 Mehmet Taşcı (An Zentrum Bayburt Özel İdarespor)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Omolo (Kocaelispor)

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