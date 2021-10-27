Silahtaroğlu Vanspor Zonguldak Kömürspor'u tek golle eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Silahtaroğlu Vanspor FK ile Zonguldak Kömürspor kozlarını paylaştı. Vanspor FK, evinde rakibini tek golle geçerek turladı. Müsabakanın tek golünü Kubilay Akyüz kaydetti.

Giriş: 27.10.2021 16:19

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Van Atatürk
Hakemler: Metehan Alpat xx, Yusuf Şimşek xx, Nesim Karenfil xx, Halil Erdoğan xx
Silahtaroğlu Vanspor FK: Onur Tekin xx, İlyas Ekiz xx, Berat Çetinkaya xx, Mete Yıldız xx, Aras Aydın xx, Emrah Tacir xx, (Mehmet Servan Çetin dk. 90+1 x), İbrahim Bingöl xx (Güney Tutçuoğlu dk. 68 x), Fatih Somuncu xx (Oktay Aydın dk. 46 x), Kubilay Akyüz xxx (Furkan İnce dk. 83 x), Polat Furkan xx (Yusuf Şengüler dk. 83 xx), Hamza Küçükköylü xx
Teknik Direktör: Saffet İşler

Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı xx, Hakan Çevik xx, Ali Osman Karpanoğlu xx, Muhammed Ali Kol xx, Muhammet Çelik x (Rıdvan Bingöl dk. 58 x), Yılmaz Daler x (Eyüp Akçan dk. 58 x), Sefa Gündak x (Enes Güler dk. 78 x), Berat Vardal, Emre Kara, Oğuzhan Matur x (Ercüment Eray Ataklı dk. 58 x), Mehmet Tuğrul Başkan x (Osman Paşa Zorlu dk. 62 x),
Teknik Direktör: Şenol Demir

Gol: Kubilay Akyüz (dk. 72)
Sarı Kartlar: Oktay Aydın (Silahtaroğlu Vanspor FK), Ali Karnapoğlu, Sefa Gündak (Zonguldak Kömürspor)


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fuat Bavuk 5 gol attı Serik, Pazarspor'u rahat geçti
İzmir'de Menemenspor Karşıyaka'yı eledi
Silahtaroğlu Vanspor Zonguldak Kömürspor'u tek golle eledi
Kocaelispor Bayburt Özel İdarespor'u uzatmalarda geçti
Mardin deplasmanda Turgutluspor'u eledi
BİZE ULAŞIN