Younes Belhanda ilk golünü attı! Adana Demirspor 3 golle turladı...

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Adana Demirspor, sahasında Niğde Anadolu'yu 3-0 yenerek 4. tura yükseldi. 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaptığı transferlerle bu sezon adından söz ettiren takımlardan birisi olmuştu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselen Adana ekibinde yaz transfer döneminde kadroya katılan Younes Belhanda, Adana Demirspor formasıyla ilk resmi golünü atmayı başardı.
Ceza sahası dışından kalenin sol köşesine etkileyici bir vuruşla topu ağlara gönderen Belhanda, geçtiğimiz sezon Galatasaray Kulübü tarafından serbest bırakılmıştı.
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