Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! Gençlerbirliği 3 golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Gençlerbirliği evinde Pendikspor ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1’lik galibiyetle ayrılan Başkent temsilcisi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Giriş: 28.10.2021 16:25

ZTK'da 3. tur heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Pendikspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Goller: İlker Karakaş (dk. 52), Sallalich (dk. 59), Gökhan Altıparmak (dk. 89), (Gençlerbirliği), Enes İslam İlkin (dk. 76) (Pendikspor)



Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Furkan Şeker xx, Metehan Mert xx, Abdullah Şahindere xx, Musa Şahindere xx, Rahmetullah Berişbek xx (Berkay Göçmen dk. 90+2, ?), Gökhan Gül xx (Mert Kabasakal dk. 66, xx), Serdarcan Eralp xx, Muhammed Bayır xx, Sallalich xx (Gökhan Altıparmak dk. 66, xx), İlker Karakaş xx (Baran Başyiğit dk. 78 ?)

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx (Kerem Kaya dk. 65, xx) Doğan Can Otman xx (Erman Bulucu dk. 46, xx), Burak Aydın xx (Fırat Güllü dk. 65 xx) Uğur Uçar xx, Kadir Salih xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Bekir Karadeniz xx (Mertcan Akkaya dk. 72 x), Osman Burak Destan xx, Enes İslam İlkin xx, Volkan Okumak xx

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 80) (Gençlerbirliği)

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