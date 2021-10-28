Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı! Gençlerbirliği 3 golle tur atladı

ZTK'da 3. tur heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Gençlerbirliği, sahasında Pendikspor'u 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.
Goller: İlker Karakaş (dk. 52), Sallalich (dk. 59), Gökhan Altıparmak (dk. 89), (Gençlerbirliği), Enes İslam İlkin (dk. 76) (Pendikspor)
Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Furkan Şeker xx, Metehan Mert xx, Abdullah Şahindere xx, Musa Şahindere xx, Rahmetullah Berişbek xx (Berkay Göçmen dk. 90+2, ?), Gökhan Gül xx (Mert Kabasakal dk. 66, xx), Serdarcan Eralp xx, Muhammed Bayır xx, Sallalich xx (Gökhan Altıparmak dk. 66, xx), İlker Karakaş xx (Baran Başyiğit dk. 78 ?)
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx (Kerem Kaya dk. 65, xx) Doğan Can Otman xx (Erman Bulucu dk. 46, xx), Burak Aydın xx (Fırat Güllü dk. 65 xx) Uğur Uçar xx, Kadir Salih xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Bekir Karadeniz xx (Mertcan Akkaya dk. 72 x), Osman Burak Destan xx, Enes İslam İlkin xx, Volkan Okumak xx
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kırmızı kart: Metehan Mert (dk. 80) (Gençlerbirliği)
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