Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor, 68 Aksaray Belediyespor'a elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tuzlaspor evinde 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Tuzlaspor: Emre xx, İbrahim xx, Gökhan xx, Diack xx, İbrahim Halil xx, Selçuk xx (Sedat dk. 76 xx), Safa xx, Mustafa Emre xx, Ahmet Yazar xx
(Muhammed Sarıkaya dk. 83 ?), Rahmi xx (Tayfun dk. 46 xx), Onat Kutay xx (Bardhi dk. 65 xx)
68 Aksaray Belediyespor: Hasan xx Selim xx, Alperen xx (Semih dk. 79 xx), Muhammed xx, Nurullah xx, Furkan Temir xx (Gürcan dk. 63 xx), Furkan Gedik xx (Ahmet dk. 63 xx), Hasan Gündoğdu xx (Oğuzhan dk. 79 xx), Mervan xxx (Alican dk. 69 xx), Mehmet xx, Serkan xx
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Gol: Mervan (dk. 30) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Furkan Temir, Alican, Ahmet Tuna (68 Aksaray Belediyespor)
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