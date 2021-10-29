Adana Demir 3 golle turladı

Giriş: 29.10.2021 07:00
ZİRAAT Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında 2. Lig takımı Niğde Anadolu'yu konuk etti. Mavi Şimşekler, Belhanda ve Assombalonga'nın (2) attığı gollerle mücadeleyi 3-0 kazanıp adını 4. tura yazdırdı. Maçta perdeyi açan Belhanda, mavi-lacivert formayla ilk golünü kupada buldu. Bu arada Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın vefat eden annesi Mahbube Sancak, dün Büyükçekmeceki Sancaklar Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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