Türkiye Kupası’nda kura günü

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları bugün çekilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek olan kura çekimi saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 54 takımın katılacağı turda karşılaşmalar 30 Kasım ile 1-2 Aralık'ta tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak.

SERi BAŞI TAKIMLAR: Adana Demirspor, Adanaspor, Denizlispor, Altay, Altınordu, Hatay, Alanya, Ümraniye, Bolu, Bursa, Rize, Antalya, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Giresun, İstanbulspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Ankaragücü, Menemenspor, Yeni Malatya, Bandırma, Karagümrük, Samsunspor, Kayserispor.

SERi BAŞI OLMAYANLAR: Orduspor, Aksaray, Afyonspor, Ağrıspor, Akhisar, Iğdırspor, Amed, Ankara Demir, Ankaraspor, Arnavutköy, Alanya Kestel, Bodrum, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Kahta 02, Kırşehir, Kocaelispor, Manisa FK, Mardin, Nazilli Bld, Osmaniye, Sakarya, Sarıyer, Serik Bld, Vanspor, Şanlıurfa, Uşakspor.