Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurası çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun eşleşmeleri kura çekimiyle belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 4. tur maçları 30 Kasım ile 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şöyle oluştu:
Adanaspor-Kocaelispor
Adana Demirspor-Serik Belediyespor
Gaziantep FK-Sakaryaspor
Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
Beypiliç Boluspor-52 Orduspor FK
Göztepe-Kahta 02
VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer
Gençlerbirliği-Mardin 1969
Çaykur Rizespor-Ankaraspor
Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon
Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor FK
Altay-Manisa FK
MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor
GZT Giresunspor-Ankara Demirspor
Altaş Denizlispor-Ağrı 1970
Medipol Başakşehir-Bodrumspor
Bursaspor-Kırşehir Belediyespor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor
Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
Altınordu- 68 Aksaray Belediyespor
İstanbulspor-Afjet Afyonspor
Atakaş Hatayspor-Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor
Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK
İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK
Yılport Samsunspor-Uşakspor
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