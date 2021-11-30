Bandırma 5 golle turladı! Manaj maça damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor sahasında 5-0 kazanarak tur atlarken, Manaj attığı 4 golle yıldızlaştı.

Giriş: 30.11.2021 15:55 Güncelleme: 30.11.2021 16:03

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını Bandırma'da paylaştı.

Ev sahibi ekip müsabakayı 5-0 kazanırken Manaj şov yaptı. Deneyimli oyuncu 4 gol atarak takımını üst tura taşıdı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0 - Balıkesir ekibi 5. tura yükseldi

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ogün Kamacı, Harun Terin

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.82 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.61Adeede), Abdullah Balıkçı, Pucko, Bilal Ceylan, Burak Süleyman (Dk.82 Berke Görgün), Gökay Güney, Süleyman Luş

Şanlıurfaspor: Mücahit Atalay, Caner Koca, Devrim Taşkaya (Dk.46 Sinan Kızılay), Vedat Bora (Dk.60 Burak Asan), Kubilay Eren Şahin, Muhammed Samed Karakoç, Muhammed Enes Durmuş (Dk.60 Muhammet Raşit Yöndem), Ferhan Evren (Dk.82 Ferhat Çulcuoğlu), Emir Miray Köksal, Emirhan Korkmaz, Can Erdem

Goller: Dk.9,51,81,90+1 Manaj, Dk.39 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk.22 Ferhan Evren, Dk.27 Emir Miray Köksal (Şanlıurfaspor)

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