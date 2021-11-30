Bandırma 5 golle turladı! Manaj maça damga vurdu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını Bandırma'da paylaştı.
Ev sahibi ekip müsabakayı 5-0 kazanırken Manaj şov yaptı. Deneyimli oyuncu 4 gol atarak takımını üst tura taşıdı.
Royal Hastanesi Bandırmaspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0 - Balıkesir ekibi 5. tura yükseldi
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ogün Kamacı, Harun Terin
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.82 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.61Adeede), Abdullah Balıkçı, Pucko, Bilal Ceylan, Burak Süleyman (Dk.82 Berke Görgün), Gökay Güney, Süleyman Luş
Şanlıurfaspor: Mücahit Atalay, Caner Koca, Devrim Taşkaya (Dk.46 Sinan Kızılay), Vedat Bora (Dk.60 Burak Asan), Kubilay Eren Şahin, Muhammed Samed Karakoç, Muhammed Enes Durmuş (Dk.60 Muhammet Raşit Yöndem), Ferhan Evren (Dk.82 Ferhat Çulcuoğlu), Emir Miray Köksal, Emirhan Korkmaz, Can Erdem
Goller: Dk.9,51,81,90+1 Manaj, Dk.39 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Dk.22 Ferhan Evren, Dk.27 Emir Miray Köksal (Şanlıurfaspor)
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