Kasımpaşa kupada farklı turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Ahmet Engin, 57'nci dakikada Eysseric, 60'ıncı dakikada Varga, 77'nci dakikada penaltıdan Tarkan Serbest ve 86'ncı dakikada Ben Ouannes kaydetti.



12'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga şutunu çekti. Kaleci İsmail'den seken topu altıpasın hemen önünde tamamlayan Ahmet Engin topu ağlara gönderdi: 1-0.





27'nci dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Önde yapılan baskı sonrasında Ahmet Engin pasını Eysseric'e verdi. Çalımlarla ceza sahasına giren Eysseric'in şutunda top kalci İsmail'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.



60'ıncı dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan ceza sahasına giren Ahmet Engin, şutunu çekti. Savunmadan dönen topu altıpasın hemen önünde Varga tamamladı: 3-0.



76'ncı dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Eren Elmalı ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ben Ouannes, Berkay Arslan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.



77'nci dakikada penaltı atışını kullanan Tarkan Serbest, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail'i farklı köşelere gönderdi: 4-0.



86'ncı dakikada Kasımpaşa farkı 5'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, çalımlarla çizgiye kadar indikten sonra içerde müsait durumdaki Ben Ouannes'i gördü. Ben Ouannes, topu boş ağlara gönderdi: 5-0.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan



HAKEMLER: Kadir Sağlam, Ali Tuna, Nurettin Dinçer Demir



KASIMPAŞA: Erdem Canpolat - Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest (Dk. 81 Veysel Kemendi), Brecka, Ben Ouannes, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Hasan Emre Yeşilyurt), Travnik (Dk. 81 Berat Kalkan), Ahmet Engin, Eysseric (Dk. 67 Hajradinovic), Kevin Varga, Umut Bozok (Dk. 67 Eren Elmalı)



BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR: İsmail Ünal- Talha Özler, Murat Sevimler, Ali Timurcioğlu (Dk. 79 Buğrahan Tuncay), Mutlu İlengöz, Alp Huy (Dk. 66 Hüseyin Erkan), Okan Şahingöz (Dk. 66 Ahmet Ülük), Berkay Arslan, Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 76 Vural Akkurt), Batuhan Kurt (Dk. 66 İbrahim Ethem Sevinç)



GOLLER: Dk. 12 Ahmet Engin, Dk 57 Eysseric, Dk. 60 Varga, Dk. 77 Tarkan Serbest (P), Dk. 86 Ben Ouannes (Kasımpaşa)



SARI KARTLAR: Vural Akkurt (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)



