Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti. Ankaraspor, 5. tura yükseldi.

Giriş: 01.12.2021 15:07

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Gol: Dk. 49 Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Eren Karadağ (Dk. 87 Emre Vezir), Emir Han Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar, Mozango (Dk. 77 Güvenç Usta), Phiri, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Alberk Koç, Deniz Hümmet, Remy

Ankaraspor: Ömer Kahveci, Enes Eliaçık, Recep Yemişçi, Gökhan Kurumuş, Fahrettin Yılmaz, Oğuzhan Efe Yılmaz, Barış Zeren (Dk. 90+2 Kadir Yazıcı), Erdal Öztürk (Dk. 68 Oğuzhan Aydoğan), Sinan Pekesen (Dk. 75 Semih Üstün), Eren Demir (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Murt Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Murat Yılmaz (Ankaraspor)

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

49. dakikada Erdal Öztürk'ün ara pasında defansın arkasına koşu yapan Erdem Çetinkaya, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1,

Karşılaşmayı 1-0 üstün tamamlayan deplasman ekibi, 5. tura çıktı.

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