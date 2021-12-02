Göztepe'den Kahta 02 Spor'a farklı tarife!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kahta 02 Spor'u 5-0 mağlup eden Göztepe, 5. tura yükseldi.

Giriş: 02.12.2021 19:13

20. dakikada Beykan Şimşek'in attığı pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

42. dakikada sol kanattan Beykan Şimşek'in yaptığı ortada Emrullah'ın kafasında seken topla arka tarafta buluşan Kahraman Demirtaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

55. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Arslanagic'in kafayla indirdiği topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

79. dakikada sol kanattan Efe Can Saçıkara'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Arslanagic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

86. dakikada sol kanattan Ege'nin yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla buluşan Baku'nun sert şutunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu: 5-0.

Müsabakadan 5-0 galip ayrılan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura çıktı.

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