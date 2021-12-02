Kahraman kaleci Diouf!

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün, uzun yıllar unutulmayacak sıra dışı bir maç oynandı. Hatayspor, TFF 1. Lig kulübü Eyüpspor'u penaltılarla 6-5 yendi. İstanbul ekibi, 19'da Enes'in golüyle öne geçti. Hatay, 79'da Fatih Kurucuk'la skoru eşitledi. 90+2'de Hatay kalecisi Abdullah, gole giden rakibini düşürünce kırmızı kart gördü. 5 değişiklik hakkını kullanan Güney ekibinde forvet Diouf kaleye geçti. Uzatmalara gidilen maçta bir değişiklik hakkı kazanan Hatay, yedek file bekçisi Yavuz Boyar'ı oyuna aldı. Ancak 120'de Yavuz da kırmızı görünce Hatay 9 kişi kaldı. Diouf tekrar eldivenleri giyip kaleyi devraldı. Hatayspor, penaltılarda rakibini 5-4 yenerek 5. tura yükseldi.