Rizespor’a ‘Kaya’ çarptı

Giriş: 02.12.2021 07:01
SÜPER Lig'de son sıraya demir atan Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tutunamadı. Sahasında karşı karşıya geldiği TFF 2. Lig'den Ankaraspor'a 1-0 yenilen Karadeniz ekibi, 4. turda kupaya veda etti. Müsabakanın 49. dakikasında Başkent ekibinde oyuna giren Erdem Çetinkaya, aşırtma vuruşla topu ağlara göndererek Çaykur Rize'yi devirdi: 0-1. Böylelikle Ankaraspor adını 5. tura yazdırdı.

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