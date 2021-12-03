Emir Hulusi Yolaç: Fenerbahçe olarak her kupaya talibiz

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 5. turda AFJET Afyonspor ile eşleşen Fenerbahçe'de idari menajer Emir Yolaç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emir Yolaç, her kulvarda her kupaya talip olduklarını dile getirerek, "Fenerbahçe Kulübü olarak yarıştığımız her kulvarda her kupaya talibiz. Rakibimiz Afyonspor oldu onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Fenerbahçe Kulübü Afyonspor ile oynayacağı müsabakada Afyonsporlu yöneticileri ve takımı ağırlamaktan son derece mutluluk duyacaktır. Rakibimize centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"PENDİKSPOR FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLDİYSE, AFYONSPOR DA YENEBİLİR"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'la eşleşen Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inandıklarını belirtti. Zeybek, Afyonkarahisar Valiliğinin bir otelde düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5 . Eleme Turu'nda Afjet Afyonspor'un Fenerbahçe ile eşleştiğini anımsattı.

"Futbolda her şey olabilir" diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'yi Pendikspor yenebildiyse, Afjet Afyonspor da yenebilir. Top yuvarlak sonuçta. Kazanmak da var kaybetmek de. Her şey olabilir. Biz takımımıza güveniyoruz. Ekibimizde güzel bir kardeşlik ve arkadaşlık ortamı var. Son günlerde de iyi bir çıkış yakaladılar. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada iyi bir netice alacağımızı düşünüyoruz. Takımımızla her maça iddialı çıkıyoruz."

Zeybek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da Afyonkarahisar'da misafir etmek istediklerini sözlerine ekledi.