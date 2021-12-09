Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı açıklandı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28, 29 ve 30 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Giriş: 09.12.2021 17:31 Güncelleme: 09.12.2021 17:32

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28, 29 ve 30 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı şöyle:

28 ARALIK SALI:

13.30 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)

29 ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor (Ülker)

30 ARALIK PERŞEMBE:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

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