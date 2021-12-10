Heyecan devam ediyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun programı belirlendi. 28, 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak müsabakaların tamamı yine A Spor'da olacak. 28 Aralık Salı günü 13.30'daki Kasımpaşa-Kocaelispor maçı ile başlayacak olan 16 karşılaşmalık maraton 28 Aralık Perşembe günü 21.00'de oynanacak Beşiktaş-Altay mücadelesi ile son bulacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar son 16 turuna kalacak. 4 Büyükler'in de dahil olduğu bu turdaki maçlar naklen ve şifresiz olarak A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI

28 ARALIK SALI:

13.30.....Kasımpaşa-Kocaelispor 15.00.....Atakaş Hatayspor-N. Menemenspor 17.00.....Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor 18.30.....Trabzonspor-Beypiliç Boluspor 21.00.....Galatasaray-Altaş Denizlispor 29

ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00.....Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 15.00.....VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor 17.00.....Adana Demirspor-Ankaraspor 18.30.....Göztepe-Yılport Samsunspor 21.00.....Fenerbahçe-Afjet Afyonspor 30

ARALIK PERŞEMBE:

13.00.....Ö. K. Y. Malatyaspor-R.H. Bandırmaspor H 15.00.Y. Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor H 15.00.İH Konyaspor-B. Sigorta Ümraniyespor 17.00.....DG Sivasspor-MKE Ankaragücü 18.30.....Gaziantep FK-Bursaspor 21.00.....Beşiktaş-Altay