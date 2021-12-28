A Spor’da ‘büyük’ şölen

Kupanın 5. eleme turunda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakibine üstünlük kuranlar son 16 turuna yükselecek.
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