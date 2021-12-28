A Spor’da ‘büyük’ şölen

Ziraat Türkiye Kupası’nda ‘4 Büyükler’in de yer aldığı 5. tur heyecanı bugün başlıyor. 16 maçın tamamı A Spor’dan canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek

Giriş: 28.12.2021 06:56 Güncelleme: 28.12.2021 07:44
Kupanın 5. eleme turunda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 ekip mücadele edecek. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakibine üstünlük kuranlar son 16 turuna yükselecek.

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