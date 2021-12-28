Fırtına kupada esecek

SPOR Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu akşam TFF Spor Toto 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Vitor Hugo, Edgar Ie, Gervinho ve Anders Trondsen, Boluspor maçında kadroda yer almayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı bu nedenle ilk 11'de yedeklere forma şansı verme düşüncesinde olsa da tecrübeli isimleri kulübede tutup skora göre hamle yapmak istiyor.



Aslan'ın konuğu Denizli

ZİRAAT Türkiye Kupası'nı 18 kez ile en çok müzesine götüren takım olan G.Saray, bugün sahneye çıkıyor. 5. turda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, 21.00'de rakibiyle mücadele edecek. Savunmada Alpaslan-Nelsson ikilisini kullanmayı planlayan Fatih Terim, Aytaç'ı da yine görevlendirecek. Ligde fırsat bulamayan isimlere forma verecek olan teknik heyet, orta sahada Barış Alper-Emre Kılınç-Morutan ve Babel, önlerinde de Halil ile Denizlispor karşısında olacak. 6 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Fatih Terim de bu kez takımının başında sahada yer alacak.